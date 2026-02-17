Feu de la Saint Jean à Saint-Julien-Aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois

Feu de la Saint Jean à Saint-Julien-Aux-Bois

Stade Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La fête de la Saint Jean à Saint-Julien-aux-Bois propose un grand feu de joie au stade. Une soirée festive animée par DJ Chris Evans avec restauration sur place .

Stade Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 59 31 58 cdfsaintjulienauxbois@gmail.com

