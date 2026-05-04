Saint-Seurin-de-Cadourne

Fête du village

Stade Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’office de tourisme vous informe

le comité des Fêtes vous convie à sa fête du village.

Au programme vide-greniers de 7h à 18h ; buvette et grillades le midi ; challenges divers ; tombola ; soirée entrecôte animée par Cenazela Moana ; feu d’artifices en fin de soirée.

Sur inscription jusqu’au 3 juin. .

Stade Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 84 14

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble