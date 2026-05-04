Fête du village Saint-Seurin-de-Cadourne
Fête du village Saint-Seurin-de-Cadourne samedi 6 juin 2026.
Saint-Seurin-de-Cadourne
Fête du village
Stade Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’office de tourisme vous informe
le comité des Fêtes vous convie à sa fête du village.
Au programme vide-greniers de 7h à 18h ; buvette et grillades le midi ; challenges divers ; tombola ; soirée entrecôte animée par Cenazela Moana ; feu d’artifices en fin de soirée.
Sur inscription jusqu’au 3 juin. .
Stade Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 84 14
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble
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