Marché gourmand et feu d’artifices Saint-Seurin-de-Cadourne
Marché gourmand et feu d’artifices Saint-Seurin-de-Cadourne dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Seurin-de-Cadourne
Marché gourmand et feu d’artifices
Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Marché nocturne et festif de l’été, dégustation de produits gourmands et variés dans un cadre champêtre au bord de l’estuaire.
Feu d’artifices en fin de soirée ! .
Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 84 14
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L’événement Marché gourmand et feu d’artifices Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Médoc-Vignoble