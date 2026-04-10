Saint-Seurin-de-Cadourne

Marché gourmand et feu d’artifices

Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Marché nocturne et festif de l’été, dégustation de produits gourmands et variés dans un cadre champêtre au bord de l’estuaire.

Feu d’artifices en fin de soirée ! .

Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 84 14

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English : Marché gourmand et feu d’artifices

L’événement Marché gourmand et feu d’artifices Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Médoc-Vignoble