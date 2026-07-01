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Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale Port Saint-Seurin-de-Cadourne

lundi 13 juillet 2026 · Port · Saint-Seurin-de-Cadourne

Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale Port Saint-Seurin-de-Cadourne

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Port
Adresse
La Maréchale
Ville
33180 Saint-Seurin-de-Cadourne
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Seurin-de-Cadourne

Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale

Port La Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Viva Médoc organise une série de soirées qui s’étendront jusqu’au mois de septembre.
Pour ce 13 juillet, RV de plein air au Port de la Maréchale.
Dégustation, restauration et animations seront au programme, en présence de plusieurs viticulteurs pour chacune des soirées.
Une saison de rencontres, de vins et d’animations à ne pas manquer !   .

Port La Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 31 10 

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English : Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale

L’événement Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Médoc-Vignoble

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