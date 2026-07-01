Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale Port Saint-Seurin-de-Cadourne
lundi 13 juillet 2026 · Port · Saint-Seurin-de-Cadourne
Informations pratiques
Saint-Seurin-de-Cadourne
Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale
Port La Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Viva Médoc organise une série de soirées qui s’étendront jusqu’au mois de septembre.
Pour ce 13 juillet, RV de plein air au Port de la Maréchale.
Dégustation, restauration et animations seront au programme, en présence de plusieurs viticulteurs pour chacune des soirées.
Une saison de rencontres, de vins et d’animations à ne pas manquer ! .
Port La Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 31 10
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English : Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale
L’événement Soirée Viva Médoc au Port de la Maréchale Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Médoc-Vignoble