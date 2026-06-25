Fête du Village place de la mairie Saivres

vendredi 10 juillet 2026 · place de la mairie · Saivres

Informations pratiques

Saivres

Fête du Village

place de la mairie Place du Bicentenaire Saivres Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Fête du Village de Saivres !

Au programme

19H30 Mot du Maire et verre de l’amitié ( offert par la commune).

20H30 Animation dansante par L’orchestre Eclipse.

Repas Paëlla et dessert ( Menu adulte 13€/ Menu enfants 6€ ).

Réservations auprès de la Mairie avant la 1 juillet 2026. .

place de la mairie Place du Bicentenaire Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 07 48 contact@saivres.fr

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English : Fête du Village

L’événement Fête du Village Saivres a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Haut Val De Sèvre