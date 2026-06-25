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AGENDA · Saivres

Fête du Village place de la mairie Saivres

vendredi 10 juillet 2026 · place de la mairie · Saivres

Fête du Village place de la mairie Saivres

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
place de la mairie
Adresse
Place du Bicentenaire
Ville
79400 Saivres
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saivres

Fête du Village

place de la mairie Place du Bicentenaire Saivres Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

La Fête du Village de Saivres !
Au programme
19H30 Mot du Maire et verre de l’amitié ( offert par la commune).
20H30 Animation dansante par L’orchestre Eclipse.
Repas Paëlla et dessert ( Menu adulte 13€/ Menu enfants 6€ ).

Réservations auprès de la Mairie avant la 1 juillet 2026.   .

place de la mairie Place du Bicentenaire Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 07 48  contact@saivres.fr

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English : Fête du Village

L’événement Fête du Village Saivres a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Haut Val De Sèvre