Informations pratiques

Silly-le-Long

Fête du village

Silly-le-Long Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez célébrer la Fête du Village de Silly-le-Long lors d’une journée conviviale, festive et familiale riche en animations pour tous les âges !

Au programme

Concours de pétanque amical en doublette formée dès 9h30 au Square Jacques Teulet.

Initiation au volley-ball de 10h à 12h, accessible aux débutants comme aux joueurs confirmés.

Jeux et animations tout au long de la journée.

Concours de décoration de cycles, pour faire preuve de créativité et de bonne humeur.

️ Repas festif en soirée.

Karaoké pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille.

Feu d’artifice pour illuminer la soirée.

Bal populaire pour clôturer cette belle journée dans une ambiance festive.

Une occasion idéale de se retrouver, de s’amuser et de profiter d’un moment de partage au cœur du village.

Informations et inscriptions

Concours de pétanque 5 € par personne, inscriptions par SMS ou téléphone au 06 08 67 91 82.

Initiation volley-ball inscription gratuite au 06 98 71 12 18.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et de la fête !

Venez célébrer la Fête du Village de Silly-le-Long lors d’une journée conviviale, festive et familiale riche en animations pour tous les âges !

Au programme

Concours de pétanque amical en doublette formée dès 9h30 au Square Jacques Teulet.

Initiation au volley-ball de 10h à 12h, accessible aux débutants comme aux joueurs confirmés.

Jeux et animations tout au long de la journée.

Concours de décoration de cycles, pour faire preuve de créativité et de bonne humeur.

️ Repas festif en soirée.

Karaoké pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille.

Feu d’artifice pour illuminer la soirée.

Bal populaire pour clôturer cette belle journée dans une ambiance festive.

Une occasion idéale de se retrouver, de s’amuser et de profiter d’un moment de partage au cœur du village.

Informations et inscriptions

Concours de pétanque 5 € par personne, inscriptions par SMS ou téléphone au 06 08 67 91 82.

Initiation volley-ball inscription gratuite au 06 98 71 12 18.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et de la fête ! .

Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

Come celebrate the Silly-le-Long Village Festival during a fun, festive, and family-friendly day packed with activities for all ages!

On the program:

? Friendly pétanque tournament in pairs, forming teams starting at 9:30 a.m. at Square Jacques Teulet.

? Volleyball workshop from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., open to beginners and experienced players alike.

? Games and activities throughout the day.

? Bicycle decoration contest—show off your creativity and good spirits!

?? Festive dinner in the evening.

? Karaoke to enjoy a warm, friendly time with friends or family.

? Fireworks to light up the evening.

? A community dance to wrap up this wonderful day in a festive atmosphere.

An ideal opportunity to get together, have fun, and enjoy a moment of togetherness in the heart of the village.

Information and registration:

Pétanque tournament: 5 € per person; register by text message or by phone at 06 08 67 91 82.

Volleyball workshop: free registration at 06 98 71 12 18.

We hope to see many of you there for this day filled with camaraderie, sports, and celebration! ?

L’événement Fête du village Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois