Fête du village Tersanne
Fête du village Tersanne samedi 6 juin 2026.
Tersanne
Fête du village
Centre du village Tersanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez nombreux à la Fête du Village pour une journée remplie d’animations pour tous les âges, incluant marché artisanal, jeux pour enfants, concours et un bal animé.
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Centre du village Tersanne 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 11 68 76 tersanneloisirs26390@gmail.com
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English :
Come one, come all to the Fête du Village for a day of entertainment for all ages, including a craft market, children’s games, contests and a lively ball.
L’événement Fête du village Tersanne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche