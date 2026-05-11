Tersanne

Fête du village

Centre du village Tersanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez nombreux à la Fête du Village pour une journée remplie d’animations pour tous les âges, incluant marché artisanal, jeux pour enfants, concours et un bal animé.

.

Centre du village Tersanne 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 11 68 76 tersanneloisirs26390@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the Fête du Village for a day of entertainment for all ages, including a craft market, children’s games, contests and a lively ball.

L’événement Fête du village Tersanne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche