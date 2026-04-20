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Fête du village, vide grenier Les Vastres

Fête du village, vide grenier Les Vastres dimanche 2 août 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 43430 Les Vastres

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Les Vastres

Fête du village, vide grenier

Place du village Les Vastres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Chaque année, le village des Vastres accueille des milliers de personnes à l’occasion de sa fête de village.
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Place du village Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 96 41 88 

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English :

Every year, the village of Les Vastres welcomes thousands of people for its village festival.

L’événement Fête du village, vide grenier Les Vastres a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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