Les Vastres

Fête du village, vide grenier

Place du village Les Vastres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Chaque année, le village des Vastres accueille des milliers de personnes à l’occasion de sa fête de village.

.

Place du village Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 96 41 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, the village of Les Vastres welcomes thousands of people for its village festival.

L’événement Fête du village, vide grenier Les Vastres a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal