Fête du village, vide grenier Les Vastres
Fête du village, vide grenier Les Vastres dimanche 2 août 2026.
Les Vastres
Fête du village, vide grenier
Place du village Les Vastres Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Chaque année, le village des Vastres accueille des milliers de personnes à l’occasion de sa fête de village.
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Place du village Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 96 41 88
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English :
Every year, the village of Les Vastres welcomes thousands of people for its village festival.
L’événement Fête du village, vide grenier Les Vastres a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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