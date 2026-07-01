Fête du village Salle des fêtes Villandraut
vendredi 10 juillet 2026 · Salle des fêtes · Villandraut
Informations pratiques
Villandraut
Fête du village
Salle des fêtes Place Paul Dunesme Villandraut Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-10
10/07
21h loto à la salle des fêtes
11/07
21h bal à la salle des fêtes
12/07
14h30 concours de pétanque
21h30 bal à la salle des fêtes
13/07
21h30 bal à la salle des fêtes
14/07
Vide-grenier au stade
Fête des fous au château de Villandraut
15/07
Défilé musical avec la batucada, départ de la salle des fêtes
Retraite aux flambeaux
23h feu d’artifice
Petite restauration, buvette et manèges tous les soirs .
Salle des fêtes Place Paul Dunesme Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationval.33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Villandraut a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Villandraut (Gironde)
- Fête des Fous Rue Lafon Isore Villandraut 14 juillet 2026