UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villandraut

Fête du village Salle des fêtes Villandraut

vendredi 10 juillet 2026 · Salle des fêtes · Villandraut

Fête du village Salle des fêtes Villandraut

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Paul Dunesme
Ville
33730 Villandraut
Département
Gironde
Tarif

Villandraut

Fête du village

Salle des fêtes Place Paul Dunesme Villandraut Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-10

10/07
21h loto à la salle des fêtes

11/07
21h bal à la salle des fêtes

12/07
14h30 concours de pétanque
21h30 bal à la salle des fêtes

13/07
21h30 bal à la salle des fêtes

14/07
Vide-grenier au stade
Fête des fous au château de Villandraut

15/07
Défilé musical avec la batucada, départ de la salle des fêtes
Retraite aux flambeaux
23h feu d’artifice

Petite restauration, buvette et manèges tous les soirs   .

Salle des fêtes Place Paul Dunesme Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine   associationval.33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du village

L’événement Fête du village Villandraut a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud

À voir aussi à Villandraut (Gironde)