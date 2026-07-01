Fête du village Salle des fêtes Villandraut

Informations pratiques

Villandraut

Fête du village

Salle des fêtes Place Paul Dunesme Villandraut Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-10

10/07

21h loto à la salle des fêtes

11/07

21h bal à la salle des fêtes

12/07

14h30 concours de pétanque

21h30 bal à la salle des fêtes

13/07

21h30 bal à la salle des fêtes

14/07

Vide-grenier au stade

Fête des fous au château de Villandraut

15/07

Défilé musical avec la batucada, départ de la salle des fêtes

Retraite aux flambeaux

23h feu d’artifice

Petite restauration, buvette et manèges tous les soirs .

Salle des fêtes Place Paul Dunesme Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationval.33@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Villandraut a été mis à jour le 2026-07-01 par La Gironde du Sud