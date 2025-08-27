Fête des Fous Rue Lafon Isore Villandraut

Villandraut

Fête des Fous

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La fête des fous revient au château de Villandraut pour une 18 ème édition haute en couleurs le lundi 14 juillet 2026 !

Cette année encore, le palais du Pape Clément V s’apprête à vibrer au rythme de la magie médiévale lors d’une journée envoûtante, où marchands, artisans, artistes et même rapaces, feront de chaque instant un souvenir unique.

Véritable théâtre à ciel ouvert, ce sont une vingtaine d’artistes qui se succéderont au fil des heures dans le château et sa clairière.

Buvette en continu

Restauration sur place (réservation conseillée)

ATTENTION il n’y a pas d’eau au château (des bouteilles seront en vente), Pensez à vos gourdes .

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Fous

L’événement Fête des Fous Villandraut a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud