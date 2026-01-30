Les Nuits Atypiques Week-end trad Salle des fêtes Villandraut

Villandraut

Les Nuits Atypiques Week-end trad

Salle des fêtes 1 Place Paul Dunesme Villandraut Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

VENDREDI 03/07

19h Atelier d’initiation aux danses du bal folk avec Cyril Collas, pour débutant.es

20h Repas partagé sorti du panier

21h30 Bal avec Diluvienne et Saraï, suivi d’un bœuf trad

SAMEDI 04/07

10h00-12h30 / 14h-16h30 Stages trad

19h Atelier d’initiation aux danses du bal folk avec Audrey Valladeau, pour débutant.es

20h Repas partagé sorti du panier

21h30 Bal avec Pèth et Poolidor, suivi d’un bœuf trad

DIMANCHE 05/07

Place Dunesme

[repli possible à la salle des fêtes en fonction de la météo]

10h00-12h30 Stages trad

12h30 Restitution des stages suivi d’un repas partagé sorti du panier sous les platanes. Possibilité de bœuf trad pour les infatigables !

Sur réservation. .

Salle des fêtes 1 Place Paul Dunesme Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@nuitsatypiques.org

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English : Les Nuits Atypiques Week-end trad

L’événement Les Nuits Atypiques Week-end trad Villandraut a été mis à jour le 2026-06-17 par La Gironde du Sud