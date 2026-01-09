Sous les tilleuls d’Adichats Maison Labat Villandraut
Sous les tilleuls d’Adichats Maison Labat Villandraut vendredi 30 janvier 2026.
Sous les tilleuls d’Adichats
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
L’événement convivial, familial qui rassemble autour de l’alimentation et de la culture. Une fois par mois, venez découvrir une offre culturelle, composer et déguster votre pizza et faire votre marché !
Adichats vous propose une soirée jeux pour toute la famille
Avec comme Guest Star, la présentation d’un nouveau jeu par leurs créateurs Faites des gosses .
Et la projection du film du poète ferrailleur Robert Coudray j’demande pas la lune, juste quelques étoiles
Micro-marché de producteurs locaux
Buvette et restauration sur place .
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sous les tilleuls d’Adichats
L’événement Sous les tilleuls d’Adichats Villandraut a été mis à jour le 2026-01-07 par La Gironde du Sud