Sous les tilleuls d’Adichats Maison Labat Villandraut

L’événement convivial, familial qui rassemble autour de l’alimentation et de la culture. Une fois par mois, venez découvrir une offre culturelle, composer et déguster votre pizza et faire votre marché !

Adichats vous propose une soirée jeux pour toute la famille

Avec comme Guest Star, la présentation d’un nouveau jeu par leurs créateurs Faites des gosses .

Et la projection du film du poète ferrailleur Robert Coudray j’demande pas la lune, juste quelques étoiles

Micro-marché de producteurs locaux

Buvette et restauration sur place .

