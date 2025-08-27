Les Séniors clémentins en concert Rue Lafon Isore Villandraut

Villandraut

Les Séniors clémentins en concert

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert réunissant 4 chorales dont Le choeur du Ciron de Préchac, Casteljaloux, Nérac et Beaupuy/G., en un seul chœur, dans la cour du château de Villandraut

Dirigé par un chef de chœur de talent qui arrange tous les textes.

Ce concert est placé sous le signe du partage de la musique, des voix à 4 niveaux et de l’harmonie, dans un répertoire de chansons françaises d’aujourd’hui que l’on peut entendre sur toutes les radios, qui termine une année de travail des 2 associations.

N’hésitez pas à venir écouter et partager ce moment musical dans une ambiance chaleureuse et conviviale sous des effets de lumières exceptionnels. Notez bien cette date, nous vous attendons nombreux.

Parking au centre du village. .

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 07 77 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Séniors clémentins en concert

L’événement Les Séniors clémentins en concert Villandraut a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud