Villefranche-du-Queyran

Fête du village

Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Vendredi 19h apéro queyrannais/grillades 20h30 belote

Samedi 17h jeux pour enfants 19h zumba avec Maria Zumba 20h Bodega animée par Bull Animation, retraite aux flambeaux/feu d’artifice/de 1h à 3h électro

Dimanche 10h huîtres 12h escargolade animée par Les Feux de la Rampe 16h30 courses landaises + cocarde 19h30 food trucks .

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 44 73 18

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne