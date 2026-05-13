Fête du village Villefranche-du-Queyran
Fête du village Villefranche-du-Queyran vendredi 12 juin 2026.
Villefranche-du-Queyran
Fête du village
Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Vendredi 19h apéro queyrannais/grillades 20h30 belote
Samedi 17h jeux pour enfants 19h zumba avec Maria Zumba 20h Bodega animée par Bull Animation, retraite aux flambeaux/feu d’artifice/de 1h à 3h électro
Dimanche 10h huîtres 12h escargolade animée par Les Feux de la Rampe 16h30 courses landaises + cocarde 19h30 food trucks .
Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 44 73 18
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne