AGENDA · Villefranque
Fête du village Villefranque
dimanche 30 août 2026 · Villefranque
Informations pratiques
Villefranque
Fête du village
Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-30
Fin des célébrations avec les ultimes rassemblements conviviaux. .
Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Villefranque a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Villefranque (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert avec Bost Axola Villefranque 9 août 2026
- Fête du village Villefranque 27 août 2026