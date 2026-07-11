Informations pratiques

Villefranque

Récital du Quatuor Arnaga

Eglise Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre d’un concert de musique classique, le quatuor jouera des œuvres de quatre compositeurs classiques basques, Ariaga, Guridi, Usandizaga et Ravel.

Fondé en 2004, le quatuor est constitué de musiciens accomplis, professeurs au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque de Bayonne, et passionnés par le quatuor à cordes en particulier. .

Eglise Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Récital du Quatuor Arnaga

L’événement Récital du Quatuor Arnaga Villefranque a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque