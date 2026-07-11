Récital du Quatuor Arnaga Villefranque
dimanche 23 août 2026 · Villefranque
Informations pratiques
Villefranque
Récital du Quatuor Arnaga
Eglise Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dans le cadre d’un concert de musique classique, le quatuor jouera des œuvres de quatre compositeurs classiques basques, Ariaga, Guridi, Usandizaga et Ravel.
Fondé en 2004, le quatuor est constitué de musiciens accomplis, professeurs au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque de Bayonne, et passionnés par le quatuor à cordes en particulier. .
Eglise Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Récital du Quatuor Arnaga
L’événement Récital du Quatuor Arnaga Villefranque a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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