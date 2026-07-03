Informations pratiques

Villeneuve-les-Sablons

Fête du village Villeneuve-les-Sablons

Rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14

La Commission Manifestations de Villeneuve-les-Sablons est heureuse de vous inviter à la fête du village qui débutera le samedi 12 septembre à partir de 14h. Les forains seront présents du samedi au lundi. Vous pourrez profiter d’un barbecue avec frites, chipolatas, merguez et andouillettes, avant d’admirer le traditionnel feu d’artifice, un DJ animera également la soirée. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de bonne humeur.

La Commission Manifestations de Villeneuve-les-Sablons est heureuse de vous inviter à la fête du village qui débutera le samedi 12 septembre à partir de 14h. Les forains seront présents du samedi au lundi. Vous pourrez profiter d’un barbecue avec frites, chipolatas, merguez et andouillettes, avant d’admirer le traditionnel feu d’artifice, un DJ animera également la soirée. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de bonne humeur. .

Rue de la mairie Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 07 05 mairie.vls@wanadoo.fr

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English :

The Villeneuve-les-Sablons Events Committee is pleased to invite you to the village festival, which will begin on Saturday, September 12, starting at 2:00 p.m. The carnival vendors will be there from Saturday through Monday. You can enjoy a barbecue featuring fries, chipolatas, merguez, and andouillettes, followed by the traditional fireworks display; a DJ will also be providing entertainment for the evening. We hope to see many of you there to share this moment of camaraderie and good cheer.

L’événement Fête du village Villeneuve-les-Sablons Villeneuve-les-Sablons a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre