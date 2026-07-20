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AGENDA · Vingrau

FÊTE DU VILLAGE Vingrau

vendredi 14 août 2026 · Vingrau

FÊTE DU VILLAGE Vingrau

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Place de la République
Ville
66600 Vingrau
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vingrau

FÊTE DU VILLAGE

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Un rendez-vous incontournable pour partager un moment chaleureux au cœur du village.
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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73  mairie.vingrau@wanadoo.fr

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English :

A must-attend event to enjoy a warm, welcoming moment in the heart of the village.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Vingrau a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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