Informations pratiques

Vingrau

FÊTE DU VILLAGE

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un rendez-vous incontournable pour partager un moment chaleureux au cœur du village.

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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 mairie.vingrau@wanadoo.fr

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English :

A must-attend event to enjoy a warm, welcoming moment in the heart of the village.

L’événement FÊTE DU VILLAGE Vingrau a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME