AGENDA · Vingrau
FÊTE DU VILLAGE Vingrau
vendredi 14 août 2026 · Vingrau
Informations pratiques
Vingrau
FÊTE DU VILLAGE
Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Un rendez-vous incontournable pour partager un moment chaleureux au cœur du village.
.
Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 mairie.vingrau@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A must-attend event to enjoy a warm, welcoming moment in the heart of the village.
L’événement FÊTE DU VILLAGE Vingrau a été mis à jour le 2026-07-20 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Vingrau (Pyrénées-Orientales)
- GRAND CONCERT SI LAMA M’ÉTAIT CONTÉ Vingrau 8 août 2026