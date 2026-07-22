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GRAND CONCERT SI LAMA M’ÉTAIT CONTÉ Vingrau

samedi 8 août 2026 · Vingrau

GRAND CONCERT SI LAMA M’ÉTAIT CONTÉ Vingrau

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place du Village
Ville
66600 Vingrau
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vingrau

GRAND CONCERT SI LAMA M’ÉTAIT CONTÉ

Place du Village Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

redécouvrez ses plus grandes chansons, portées par des interprètes passionnés, dans une soirée riche en émotion, en poésie et en souvenirs.
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Place du Village Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 

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English :

Rediscover his greatest songs, performed by passionate artists, in an evening filled with emotion, poetry, and memories.

L’événement GRAND CONCERT SI LAMA M’ÉTAIT CONTÉ Vingrau a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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