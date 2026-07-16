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AGENDA · Ruages

fête du village Ruages avec ville à la joie Ruages

samedi 8 août 2026 · Ruages

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
parquet de ruages
Ville
58190 Ruages
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Ruages

fête du village
Ruages
avec ville à la joie

parquet de ruages Ruages Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

kermesse enfants et adultes
animations avec la ville à la joie (quizz musical, stands..)
le soir repas et orchestre chorus   .

parquet de ruages Ruages 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 29 80 43 

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English : fête du village
Ruages
avec ville à la joie

L’événement fête du village
Ruages
avec ville à la joie Ruages a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Tannay Brinon Corbigny