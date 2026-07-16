Informations pratiques

Ruages

fête du village

Ruages

avec ville à la joie

parquet de ruages Ruages Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

kermesse enfants et adultes

animations avec la ville à la joie (quizz musical, stands..)

le soir repas et orchestre chorus .

parquet de ruages Ruages 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 29 80 43

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English : fête du village

Ruages

avec ville à la joie

L’événement fête du village

Ruages

avec ville à la joie Ruages a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Tannay Brinon Corbigny