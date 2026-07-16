AGENDA · Ruages
fête du village Ruages avec ville à la joie Ruages
samedi 8 août 2026 · Ruages
Informations pratiques
Ruages
fête du village
Ruages
avec ville à la joie
parquet de ruages Ruages Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
kermesse enfants et adultes
animations avec la ville à la joie (quizz musical, stands..)
le soir repas et orchestre chorus .
parquet de ruages Ruages 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 29 80 43
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English : fête du village
Ruages
avec ville à la joie
L’événement fête du village
Ruages
avec ville à la joie Ruages a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Tannay Brinon Corbigny