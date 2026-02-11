Fête du vin doux et brocante Rue des Sarrasins Devay
Gratuit
Le Comité des Fêtes de Devay célèbre l’arrivée du vin doux !
Entre intronisations et animations la journée s’annonce festive !
De 7h à 19h brocante toute la journée (2€ le mètre)
Repas le midi
Animations (programme en cours) .
Rue des Sarrasins Bourg du village et salle des fêtes Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 42 71 26
English : Fête du vin doux et brocante
