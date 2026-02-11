Fête du vin doux et brocante Rue des Sarrasins Devay

Fête du vin doux et brocante

Devay Nièvre

Gratuit

Début : 2026-10-04 07:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

2026-10-04

Le Comité des Fêtes de Devay célèbre l’arrivée du vin doux !

Entre intronisations et animations la journée s’annonce festive !

De 7h à 19h brocante toute la journée (2€ le mètre)

Repas le midi

Animations (programme en cours) .

Rue des Sarrasins Bourg du village et salle des fêtes Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 42 71 26

English : Fête du vin doux et brocante

