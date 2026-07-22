Fête du vin Le boulodrome Saint-Ferréol-Trente-Pas

Informations pratiques

Saint-Ferréol-Trente-Pas

Fête du vin

Le boulodrome Le Village Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

PAPILLONS ! est une rencontre, une dégustation, un marché de vins vivants qui se déroule cette année dans le village de Saint-Ferréol-Trente-pas, un petit paradis en Drôme provençale.

Une invitation enthousiaste à utiliser nos papilles.

.

Le boulodrome Le Village Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lepetitcoin26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PAPILLONS! is a gathering, a tasting, and a market featuring living wines, taking place this year in the village of Saint-Ferréol-Trente-pas, a little paradise in the Drôme Provençale.

An enthusiastic invitation to indulge our taste buds.

L’événement Fête du vin Saint-Ferréol-Trente-Pas a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale