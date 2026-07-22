Fête du vin Le boulodrome Saint-Ferréol-Trente-Pas
samedi 1 août 2026 · Le boulodrome · Saint-Ferréol-Trente-Pas
Informations pratiques
Saint-Ferréol-Trente-Pas
Fête du vin
Le boulodrome Le Village Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-08-01
PAPILLONS ! est une rencontre, une dégustation, un marché de vins vivants qui se déroule cette année dans le village de Saint-Ferréol-Trente-pas, un petit paradis en Drôme provençale.
Une invitation enthousiaste à utiliser nos papilles.
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Le boulodrome Le Village Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lepetitcoin26@gmail.com
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English :
PAPILLONS! is a gathering, a tasting, and a market featuring living wines, taking place this year in the village of Saint-Ferréol-Trente-pas, a little paradise in the Drôme Provençale.
An enthusiastic invitation to indulge our taste buds.
L’événement Fête du vin Saint-Ferréol-Trente-Pas a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale