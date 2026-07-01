Informations pratiques

Eyragues

Fête Eirago-Belge

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Grande soirée et repas populaire sur la Place de la Libération.

Fête Eirago-Belge sur la Place de la Libération.



19h DJ Gérard animation.

Repas moules / frites à partir de 20h.

Orchestre Franck Oriat.



Réservation office du tourisme, dans les trois bars et vente sur place. .

Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00

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English :

Great evening and popular meal on the Place de la Libération.

L’événement Fête Eirago-Belge Eyragues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence