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AGENDA · Eyragues

Fête Eirago-Belge Eyragues

samedi 18 juillet 2026 · Eyragues

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Libération
Ville
13630 Eyragues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Eyragues

Fête Eirago-Belge

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Grande soirée et repas populaire sur la Place de la Libération.
Fête Eirago-Belge sur la Place de la Libération.

19h DJ Gérard animation.
Repas moules / frites à partir de 20h.
Orchestre Franck Oriat.

Réservation office du tourisme, dans les trois bars et vente sur place.   .

Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00 

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English :

Great evening and popular meal on the Place de la Libération.

L’événement Fête Eirago-Belge Eyragues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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