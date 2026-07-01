Fête Eirago-Belge Eyragues
samedi 18 juillet 2026 · Eyragues
Informations pratiques
Eyragues
Fête Eirago-Belge
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Grande soirée et repas populaire sur la Place de la Libération.
Fête Eirago-Belge sur la Place de la Libération.
19h DJ Gérard animation.
Repas moules / frites à partir de 20h.
Orchestre Franck Oriat.
Réservation office du tourisme, dans les trois bars et vente sur place. .
Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00
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English :
Great evening and popular meal on the Place de la Libération.
L’événement Fête Eirago-Belge Eyragues a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence