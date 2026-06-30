Terra Sun Jazz 3 scènes concerts Parc des Poètes Eyragues

Informations pratiques

Eyragues

Terra Sun Jazz 3 scènes concerts

Samedi 8 août 2026 à partir de 18h30. Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Terra Sun JAZZ,

3 scènes concerts.

Trois artistes en une seule journée

L’association Terra Sun Jazz fête ses 10 ans au Parc des Poètes avec une grande soirée jazz, swing et blues, placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité. Trois concerts se succéderont sur scène le COCO BRIAVAL Quartet (jazz manouche), Cathy Heiting en trio pour un voyage musical inspiré de la condition féminine, puis Les Invendables avec leur show explosif en hommage aux Blues Brothers.



Buvette et restauration sur place. .

Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 51 75 82 terrasunjazzprovence@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Terra Sun JAZZ,

3 concert stages.

L’événement Terra Sun Jazz 3 scènes concerts Eyragues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence