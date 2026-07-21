Forum des associations Mas de la Chapelle Eyragues

Informations pratiques

Eyragues

Forum des associations

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 13h. Mas de la Chapelle 48 Chemin de la Chapelle Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez faire le plein d’énergie et de passions pour la rentrée en découvrant toutes les associations d’Eyragues ce samedi 5 septembre au Mas de la Chapelle !

Le rendez-vous incontournable de la rentrée à Eyragues !

C’est officiel la 12eme édition du forum des associations revient en force pour faire vibrer le village !



Que vous cherchiez à reprendre le sport, exprimer votre créativité, faire de la musique ou tout simplement faire de belles rencontres, c’est l’évènement à ne pas manquer !



Tombola. Buvette tenue par le Comité des fêtes. .

Mas de la Chapelle 48 Chemin de la Chapelle Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00 accueil@eyragues.fr

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English :

Come recharge your batteries and get fired up for the start of the school year by discovering all the local organizations in Eyragues this Saturday, September 5, at the Mas de la Chapelle!

L’événement Forum des associations Eyragues a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence