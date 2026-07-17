Exposition photographique au parc des poètes, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues

Informations pratiques

Exposition photographique au parc des poètes 19 et 20 septembre parc des poètes d’Eyragues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Circuit pédestre libre seul ou en famille, venez découvir le parc de poètes, ses statues avec Mistral et ses amis poètes mais surtout la magnifique exposition de photographies sur la Provence et la Camargue.

parc des poètes d’Eyragues 1 rue du Lavoir couvert 13630 Eyragues Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://eyragues.org Inauguré le 8 juillet 2016, le parc des poètes est un écrin de verdure et de tranquillité, situé à l’entrée du village.

Un petit sentier permet aux promeneurs de flâner au milieu des essences méditerranéennes qui colorent et parfument ce jardin tout au long de l’année. Par l’entrée Sud du parc, les sculptures des sept Félibres vous accueillent avec Frédéric Mistral et ses amis écrivains et poètes, ils ont défendu fièrement la langue provençale, ses traditions et ses costumes… En toile de fond s’impose la Bastide maison de maître rénovée où se situe le musée du patrimoine.

Circuit pédestre libre seul ou en famille, venez découvir le parc de poètes, ses statues avec Mistral et ses amis poètes mais surtout la magnifique exposition de photographies sur la Provence et la…

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