Fête en famille Brionne
Fête en famille Brionne vendredi 12 juin 2026.
Brionne
Fête en famille
Brionne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026, nous vous donnons rendez-vous à Brionne pour “Famille en fête”, deux journées gratuites ouvertes à tous !
Au programme
✨ ateliers créatifs et ludiques
spectacles et animations
jeux et activités sportives
concert en famille
restauration
Petits, grands, parents, enfants, adolescents, professionnels et partenaires chacun y trouvera son bonheur dans une ambiance festive et bienveillante.
C’est aussi l’occasion de découvrir les acteurs du territoire, d’échanger, de s’inspirer et de partager un beau moment ensemble.
Vendredi 12 juin 2026
De 17h30 à 20h30
Espace Gaston Taurin de Brionne
️ Gratuit entrée libre
Une garde d’enfant est proposée
Samedi 13 juin 2026
De 11h à 18h
Base de loisirs de Brionne
️ Gratuit entrée libre .
Brionne 27800 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06
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English : Fête en famille
L’événement Fête en famille Brionne a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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