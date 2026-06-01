Brionne

Fête en famille

Brionne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026, nous vous donnons rendez-vous à Brionne pour “Famille en fête”, deux journées gratuites ouvertes à tous !

Au programme

✨ ateliers créatifs et ludiques

spectacles et animations

jeux et activités sportives

concert en famille

restauration

Petits, grands, parents, enfants, adolescents, professionnels et partenaires chacun y trouvera son bonheur dans une ambiance festive et bienveillante.

C’est aussi l’occasion de découvrir les acteurs du territoire, d’échanger, de s’inspirer et de partager un beau moment ensemble.

Vendredi 12 juin 2026

De 17h30 à 20h30

Espace Gaston Taurin de Brionne

️ Gratuit entrée libre

Une garde d’enfant est proposée

Samedi 13 juin 2026

De 11h à 18h

Base de loisirs de Brionne

️ Gratuit entrée libre .

Brionne 27800 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06

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English : Fête en famille

L’événement Fête en famille Brionne a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay