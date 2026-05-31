Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin de Brionne, Brionne
Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin de Brionne, Brionne samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00, 17h00 Eglise Saint-Martin de Brionne Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Les agents de la médiathèque Louise Michel vous donne rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Martin de Brionne, pour une visite guidée qui sera l’occasion de découvrir l’édifice, son histoire et plus largement le symbolisme dans l’Architecture religieuse.
Eglise Saint-Martin de Brionne Place de l’Eglise 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie
Les agents de la médiathèque Louise Michel vous donne rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Martin de Brionne, pour une visite guidée qui sera l’occasion de découvrir l’édifice, son histoire et…
© Mairie de Brionne