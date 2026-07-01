Exposition de photographies anciennes sur plaques photographiques, Ancienne Justice de Paix, Brionne

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes sur plaques photographiques Dimanche 20 septembre, 09h30, 13h30 Ancienne Justice de Paix Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos anciennes

Cette exposition présente des photos inédites de Brionne et de sa région, créées à partir de plaques photographiques en verre. Bien souvent ces plaques partent à la poubelle parce qu’elles sortent des greniers et qu’on ne connaît pas leur valeur patrimoniale.

A l’origine des cartes postales anciennes du début du 20ème siècle ces plaques photographiques présentent aussi une vue de la société à travers les photos de la vie quotidienne.

Ancienne Justice de Paix 11 Côte des Canadiens, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie 02 32 42 92 80 Brionne est une des rares communes de sa région qui ait conservé presque intacts les locaux de son ancienne Justice de Paix. Ce site désigné comme « Chartrier et prison » avant 1789 regroupe plusieurs bâtiments dans une cour fermée, accessible de la rue par un grand portail en bois. Les locaux appartenaient aux comtes de Brionne et sont devenus biens municipaux au moment de la révolution. La justice seigneuriale y était établie et disposait déjà d’une salle de justice et d’une prison. Après la Révolution Française , la justice est prise en charge par l’Etat républicain qui met en place des institutions à plusieurs niveaux.

Les Justices de Paix traitent les affaires de la vie quotidienne. Une Justice de Paix est installée dans chaque chef-lieu de canton. Parking place Frémont des Essarts à proximité

Exposition de photos anciennes

©Carte postale ancienne