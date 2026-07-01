Visite guidée de la station de production d’eau potable, Station de production d’eau potable des Fontaines, Brionne

samedi 19 septembre 2026 · Station de production d'eau potable des Fontaines · Brionne

Informations pratiques

Visite guidée de la station de production d’eau potable Samedi 19 septembre, 08h30 Station de production d’eau potable des Fontaines Eure

Durée 1h env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite commentée de la station de production d’eau potable de Brionne.

Il faut prévoir une heure de visite.

Station de production d’eau potable des Fontaines Route de cormeilles, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie 06 14 95 97 83 [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 95 97 83 »}] Captage et station de production d’eau potable. Présence d’un parking limité à 4 véhicules

Visite commentée de la station de production d’eau potable de Brionne.

©SAEP DE LA VALLÉE DE LA RISLE