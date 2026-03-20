Fête Foraine 2026

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Centre Ville Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Fête foraine dans le centre ville de Pertuis du 5 au 7 juin.

Avec Animations .

Centre Ville Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 41 02

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English :

Funfair in downtown Pertuis from June 5 to 7.

L’événement Fête Foraine 2026 Pertuis a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pertuis