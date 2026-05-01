Chaillevette

Fête foraine

Parking de la salle des fêtes Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Pour petits et grands !

Ambiance garantie !

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Parking de la salle des fêtes Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ville-chaillevette@chaillevette.fr

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English :

For young and old!

Atmosphere guaranteed!

L’événement Fête foraine Chaillevette a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique