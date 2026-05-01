Fête foraine Chaillevette
Fête foraine Chaillevette vendredi 8 mai 2026.
Chaillevette
Fête foraine
Parking de la salle des fêtes Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Pour petits et grands !
Ambiance garantie !
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Parking de la salle des fêtes Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ville-chaillevette@chaillevette.fr
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English :
For young and old!
Atmosphere guaranteed!
L’événement Fête foraine Chaillevette a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique