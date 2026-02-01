Soirée jeux pour tous Salle des Fêtes Chaillevette

Soirée jeux pour tous

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette Charente-Maritime

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 23:00:00

2026-02-20

Vous voulez découvrir des jeux ou nous faire découvrir vos jeux. Venez passer un bon moment.



Enfants accompagnés d’un adulte.



Gratuit

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 05 38 ccas@chaillevette.fr

English :

If you’d like to discover new games, or if you’d like to share your own games with us. Come and have a good time.



Children accompanied by an adult.



Free

