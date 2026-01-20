Fête foraine Foire aux manèges Site Plaine Nature Aix-en-Provence

Fête foraine Foire aux manèges

Du 07/02 au 15/03/2026 tous les jours de 14h à 20h.

Sauf le samedi de 14h à minuit (arrêt des musiques à 20h). Site Plaine Nature Avenue des Écoles Militaires Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La traditionnelle fête foraine d’Aix-en-Provence revient pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Avec ses attractions incontournables, ses stands gourmands et une ambiance festive, cet événement promet une édition mémorable.Enfants

Cette année encore, la fête foraine s’inscrit dans une démarche de solidarité en organisant deux après-midis récréatives dédiées aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux enfants issus de familles défavorisées, soutenus par la Croix-Rouge Aixoise.



Avec une programmation riche en sensations et en surprises, la fête foraine 2026 s’impose comme un événement familial et festif à ne pas manquer. Petits et grands pourront profiter d’une multitude d’attractions auto tamponneuses, stands de jeux et gourmandises sucrées raviront les visiteurs. .

Site Plaine Nature Avenue des Écoles Militaires Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

Aix-en-Provence?s traditional funfair returns to delight young and old alike. With its must-see attractions, gourmet stalls and festive atmosphere, this event promises to be a memorable one.

