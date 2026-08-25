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Fête foraine Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

samedi 26 septembre 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Fête foraine Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Département
Dordogne
Tarif

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Fête foraine

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Manèges pour enfants tout le week-end. Marché de producteurs et feu d’artifice le samedi soir. Vide-greniers le dimanche.   .

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 41 18 61 

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-08-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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