Fête foraine Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
samedi 26 septembre 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Informations pratiques
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Fête foraine
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Manèges pour enfants tout le week-end. Marché de producteurs et feu d’artifice le samedi soir. Vide-greniers le dimanche. .
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 41 18 61
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English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-08-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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