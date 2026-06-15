Sirod

Fête foraine

Sirod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Défilé aux flambeaux, concerts, repas, feux d’artifice, bal DJ, pétanque en doublettes, petite restauration. .

Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 81 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Sirod a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA