Fête foraine Sirod
Fête foraine Sirod samedi 1 août 2026.
Sirod
Fête foraine
Sirod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Défilé aux flambeaux, concerts, repas, feux d’artifice, bal DJ, pétanque en doublettes, petite restauration. .
Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 81 32
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English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Sirod a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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