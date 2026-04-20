Vaumoise

Fête forraine + brocante

Vaumoise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

La fête foraine est de retour à Vaumoise le Week-end du 24 au 26 avril

+ brocante le dimanche

La fête foraine est de retour à Vaumoise le Week-end du 24 au 26 avril

+ brocante le dimanche .

Vaumoise 60117 Oise Hauts-de-France

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English :

The funfair returns to Vaumoise on the weekend of April 24-26

+ flea market on Sunday

L’événement Fête forraine + brocante Vaumoise a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois