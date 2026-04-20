Fête forraine + brocante Vaumoise
Fête forraine + brocante Vaumoise vendredi 24 avril 2026.
Vaumoise
Fête forraine + brocante
Vaumoise Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
La fête foraine est de retour à Vaumoise le Week-end du 24 au 26 avril
+ brocante le dimanche
La fête foraine est de retour à Vaumoise le Week-end du 24 au 26 avril
+ brocante le dimanche .
Vaumoise 60117 Oise Hauts-de-France
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English :
The funfair returns to Vaumoise on the weekend of April 24-26
+ flea market on Sunday
L’événement Fête forraine + brocante Vaumoise a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois