Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête forraine + brocante Vaumoise

Fête forraine + brocante Vaumoise vendredi 24 avril 2026.

Ville : 60117 Vaumoise

Département : Oise

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Vaumoise

Fête forraine + brocante

Vaumoise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-24

La fête foraine est de retour à Vaumoise le Week-end du 24 au 26 avril

+ brocante le dimanche
La fête foraine est de retour à Vaumoise le Week-end du 24 au 26 avril

+ brocante le dimanche   .

Vaumoise 60117 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The funfair returns to Vaumoise on the weekend of April 24-26

+ flea market on Sunday

L’événement Fête forraine + brocante Vaumoise a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois