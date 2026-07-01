Informations pratiques

Puymiclan

Fête Gauloise à Puymiclan

Puymiclan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Fête Gauloise revient à Puymiclan !

Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 18h00 pour une soirée conviviale et festive.

La Fête Gauloise revient à Puymiclan !

Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 18h00 pour une soirée conviviale et festive.

Au programme bonne humeur et surtout notre incontournable veau à la broche, préparé avec soin pour régaler petits et grands. .

Puymiclan 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 59 64

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English : Fête Gauloise à Puymiclan

The F%EAte Gauloise is back %E0 Puymiclan!

Join us on Saturday, July 25, %E starting at 6:00 p.m. for a fun and festive evening.

L’événement Fête Gauloise à Puymiclan Puymiclan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne