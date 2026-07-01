Fête Gauloise à Puymiclan Puymiclan
samedi 25 juillet 2026 · Puymiclan
Informations pratiques
Puymiclan
Fête Gauloise à Puymiclan
Puymiclan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La Fête Gauloise revient à Puymiclan !
Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 18h00 pour une soirée conviviale et festive.
La Fête Gauloise revient à Puymiclan !
Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 18h00 pour une soirée conviviale et festive.
Au programme bonne humeur et surtout notre incontournable veau à la broche, préparé avec soin pour régaler petits et grands. .
Puymiclan 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 59 64
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English : Fête Gauloise à Puymiclan
The F%EAte Gauloise is back %E0 Puymiclan!
Join us on Saturday, July 25, %E starting at 6:00 p.m. for a fun and festive evening.
L’événement Fête Gauloise à Puymiclan Puymiclan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne