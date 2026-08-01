UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marcillac-Saint-Quentin

Fête Gauloise Marcillac-Saint-Quentin

vendredi 28 août 2026 · Marcillac-Saint-Quentin

Fête Gauloise Marcillac-Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Bourg de Saint-Quentin
Ville
24200 Marcillac-Saint-Quentin
Département
Dordogne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Marcillac-Saint-Quentin

Fête Gauloise

Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Fête du village !
Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice.

Vendredi 28 août
18h30 Concours de pétanque
21h Concert Sortie de secours & soirée barbecue

Samedi 29 août
19h30 Repas gaulois
Soirée animée par Bandazik & DJ Sunwill Richards
23h30 feu d’artifice.

Dimanche 30 août
8h Vide grenier
Food trucks   .

Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 12 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Gauloise

L’événement Fête Gauloise Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

À voir aussi à Marcillac-Saint-Quentin (Dordogne)