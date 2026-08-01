Informations pratiques

Marcillac-Saint-Quentin

Fête Gauloise

Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Fête du village !

Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice.

Vendredi 28 août

18h30 Concours de pétanque

21h Concert Sortie de secours & soirée barbecue

Samedi 29 août

19h30 Repas gaulois

Soirée animée par Bandazik & DJ Sunwill Richards

23h30 feu d’artifice.

Dimanche 30 août

8h Vide grenier

Food trucks .

Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 12 78

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English : Fête Gauloise

L’événement Fête Gauloise Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir