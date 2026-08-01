Fête Gauloise Marcillac-Saint-Quentin
vendredi 28 août 2026 · Marcillac-Saint-Quentin
Informations pratiques
Marcillac-Saint-Quentin
Fête Gauloise
Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Fête du village !
Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice.
Vendredi 28 août
18h30 Concours de pétanque
21h Concert Sortie de secours & soirée barbecue
Samedi 29 août
19h30 Repas gaulois
Soirée animée par Bandazik & DJ Sunwill Richards
23h30 feu d’artifice.
Dimanche 30 août
8h Vide grenier
Food trucks .
Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 12 78
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English : Fête Gauloise
L’événement Fête Gauloise Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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- Vide-grenier Marcillac-Saint-Quentin 30 août 2026