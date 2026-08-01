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Vide-grenier Marcillac-Saint-Quentin

dimanche 30 août 2026 · Marcillac-Saint-Quentin

Vide-grenier Marcillac-Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parking du foyer
Ville
24200 Marcillac-Saint-Quentin
Département
Dordogne
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Marcillac-Saint-Quentin

Vide-grenier

Parking du foyer Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide-greniers avec food trucks, maquillage pour enfants et manèges.   .

Parking du foyer Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 43 93 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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