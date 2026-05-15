Menétru-le-Vignoble

Fête Guinguette de la St Claude

Place de la Maire Menétru-le-Vignoble Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-07 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête de la St Claude Guinguette et Repas sur réservation .

Place de la Maire Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté c.foyergaillardons@orange.fr

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English : Fête Guinguette de la St Claude

L’événement Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme JurAbsolu