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Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble

Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place de la Maire

Ville : 39210 Menétru-le-Vignoble

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Menétru-le-Vignoble

Fête Guinguette de la St Claude

Place de la Maire Menétru-le-Vignoble Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-07 01:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Fête de la St Claude Guinguette et Repas sur réservation   .

Place de la Maire Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté   c.foyergaillardons@orange.fr

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English : Fête Guinguette de la St Claude

L’événement Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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