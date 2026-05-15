Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble
Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble samedi 6 juin 2026.
Menétru-le-Vignoble
Fête Guinguette de la St Claude
Place de la Maire Menétru-le-Vignoble Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-07 01:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête de la St Claude Guinguette et Repas sur réservation .
Place de la Maire Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté c.foyergaillardons@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Guinguette de la St Claude
L’événement Fête Guinguette de la St Claude Menétru-le-Vignoble a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme JurAbsolu