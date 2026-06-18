Fête inaugurale de Roue d’escampette Roue d’escampette Champagnat

Champagnat

Fête inaugurale de Roue d’escampette

Roue d’escampette 2 La Jonchère Champagnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

????ça y est notre village vacances pour tous va ouvrir ! ????

* ?? 10h inauguration officielle et visite du site

????À partir de 12h petite restauration et buvette sur place (à prix raisonnable)

Fête au village, stands, kermesse,… Portes ouvertes des maisons en bois, de la salle d’activités, de la salle de restauration et cuisine, tous accessibles PMR.

* ?? 19h30 repas du soir paëlla géante (sur réservation) contactez directement Kouillère 06 64 79 09 08, paiement sur place.

* ?? 21h soirée musicale

??Tout est pensé pour visiter et découvrir toutes les possibilités de ce lieu dans une ambiance festive et de partage.

???????? Apéro offert pour ceux qui viennent à deux roues (vélo, fauteuil roulant, moto, trotinette,…).

Même Monsieur le Prefet et Madame la Sous-Préfète vont venir à vélo, donc pourquoi pas vous ?

??Venez nombreux, tout le monde est le bienvenu ! .

Roue d’escampette 2 La Jonchère Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 28 88 65 rouedescampette@gmail.com

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English : Fête inaugurale de Roue d’escampette

L’événement Fête inaugurale de Roue d’escampette Champagnat a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine