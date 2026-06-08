Fête inter associative Hénon
Fête inter associative Hénon samedi 11 juillet 2026.
Hénon
Fête inter associative
Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Au programme ambiance musicale, feu d’artifice et restauration.
Soirée organisée par le Collectif hénonnais. .
Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 40 60
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English :
L’événement Fête inter associative Hénon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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