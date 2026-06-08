Hénon

Fête inter associative

Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Au programme ambiance musicale, feu d’artifice et restauration.

Soirée organisée par le Collectif hénonnais. .

Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 40 60

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English :

L’événement Fête inter associative Hénon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor