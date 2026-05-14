Fête internationale du pain Boulangerie L’Angélique Le Tallud

Le Tallud

Fête internationale du pain

Boulangerie L’Angélique 80 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association les co’pains de Gâtine vous propose une journée pour mettre en avant l’artisanat, les commerces de proximité et le pain.

Au programme de la journée exposition artisanale, démonstration de boulangerie et initiation.

Restauration sur place e plateau repas Tacos sur réservation.

En parallèle, une randonnée de 8km sera proposée avec un départ à 9h. .

Boulangerie L’Angélique 80 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 63 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête internationale du pain

L’événement Fête internationale du pain Le Tallud a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine