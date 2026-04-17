Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn Sauveterre-de-Béarn
Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn Sauveterre-de-Béarn vendredi 1 mai 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn
Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
La PASSEM ! est une course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta* (notre langue).
Au programme démonstrations et initiations aux Jeux traditionnels pour les grands et les petits, Cantèra et danses traditionnelles.
A 15h, A tot vedent , vient d’une initiative du conservatoire des Landes de partager un répertoire dit traditionnel, vecteur de création, de transmission, autour de la musique à danser. Chaque année, ce projet donne lieu à des restitutions en situation de bal, parfois associé à une création chorégraphique. Douze à quinze lieux d’enseignement de musique et de chant se trouvent rassemblés sur scène, regroupant environs 150 personnes, pour une mise en commun de 15 pièces musicales. .
Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 41 75 87 ligamsligams@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn
L’événement Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Béarn des Gaves