Sauveterre-de-Béarn

Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn

Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

La PASSEM ! est une course qui se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne qui a pour but de recueillir des fonds qui sont ensuite reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta* (notre langue).

Au programme démonstrations et initiations aux Jeux traditionnels pour les grands et les petits, Cantèra et danses traditionnelles.

A 15h, A tot vedent , vient d’une initiative du conservatoire des Landes de partager un répertoire dit traditionnel, vecteur de création, de transmission, autour de la musique à danser. Chaque année, ce projet donne lieu à des restitutions en situation de bal, parfois associé à une création chorégraphique. Douze à quinze lieux d’enseignement de musique et de chant se trouvent rassemblés sur scène, regroupant environs 150 personnes, pour une mise en commun de 15 pièces musicales. .

Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 41 75 87 ligamsligams@gmail.com

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English : Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn

L’événement Fête la Passem ! à Sauveterre de Béarn Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Béarn des Gaves