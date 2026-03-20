Les Médiévales

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Oyé, Oyé, Sauveterre-de-Béarn, cité médiévale vous invite à festoyer et à voyager dans les couloirs du temps !

Toute la journée, marché médiéval, échoppes de la vie au Moyen-Age , ateliers créatifs, enluminures, jeux en bois, parc à échasses , promenades en poney , danses et musiques médiévales, spectacle, camp médiéval…

Restauration dans les tavernes locales… et le soir avec les producteurs locaux. .

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 30 71 asec64@gmail.com

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English : Les Médiévales

L’événement Les Médiévales Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Béarn des Gaves