Les Médiévales Sauveterre-de-Béarn
Les Médiévales Sauveterre-de-Béarn samedi 25 juillet 2026.
Les Médiévales
Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Oyé, Oyé, Sauveterre-de-Béarn, cité médiévale vous invite à festoyer et à voyager dans les couloirs du temps !
Toute la journée, marché médiéval, échoppes de la vie au Moyen-Age , ateliers créatifs, enluminures, jeux en bois, parc à échasses , promenades en poney , danses et musiques médiévales, spectacle, camp médiéval…
Restauration dans les tavernes locales… et le soir avec les producteurs locaux. .
Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 30 71 asec64@gmail.com
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English : Les Médiévales
L’événement Les Médiévales Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Béarn des Gaves