Théâtre de rue La solitude du polochon Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn
Théâtre de rue La solitude du polochon Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn vendredi 5 juin 2026.
Théâtre de rue La solitude du polochon
Esplanade de la Mairie 7 Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Paloma et Shakespeare rêvent d’une langue qui accueille toutes les voix même celles qui trébuchent. Lui a les mots bloqués comme suspendus à ses lèvres, elle les lettres dansantes et les mots qui s’emmêlent. Comment ses deux êtres atypiques vont-ils réussir à s’entendre? À se faire entendre? Ce duo sensible construit une utopie politique où chaque silence, chaque hésitation, chaque bredouillement devient le porte-voix des paroles empêchées. C’est une fable douce et grinçante sur la norme qui écrase, les cases qui excluent et la beauté d’être singulier. Avec la compagnie La Dyslexique 33 .
Esplanade de la Mairie 7 Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre de rue La solitude du polochon
L’événement Théâtre de rue La solitude du polochon Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Béarn des Gaves