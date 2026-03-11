Théâtre de rue La solitude du polochon Esplanade de la Mairie Sauveterre-de-Béarn

Théâtre de rue La solitude du polochon

Esplanade de la Mairie 7 Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Paloma et Shakespeare rêvent d’une langue qui accueille toutes les voix même celles qui trébuchent. Lui a les mots bloqués comme suspendus à ses lèvres, elle les lettres dansantes et les mots qui s’emmêlent. Comment ses deux êtres atypiques vont-ils réussir à s’entendre? À se faire entendre? Ce duo sensible construit une utopie politique où chaque silence, chaque hésitation, chaque bredouillement devient le porte-voix des paroles empêchées. C’est une fable douce et grinçante sur la norme qui écrase, les cases qui excluent et la beauté d’être singulier. Avec la compagnie La Dyslexique 33 .

Esplanade de la Mairie 7 Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

