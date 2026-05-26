Concert d’harpe et violons de l’école de musique Salon de thé La Galupe, Maison du Gave Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn

Concert d’harpe et violons de l’école de musique

Salon de thé La Galupe, Maison du Gave 1 rue du Pont de la Légende Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un rendez-vous à ne pas manquer dans un cadre idéal pour apprécier la harpe celtique et des violons.

Petite restauration sur place, boissons et glaces. .

Salon de thé La Galupe, Maison du Gave 1 rue du Pont de la Légende Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 60 16 34

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English : Concert d’harpe et violons de l’école de musique

L’événement Concert d’harpe et violons de l’école de musique Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Béarn des Gaves