Concert d’harpe et violons de l’école de musique Salon de thé La Galupe, Maison du Gave Sauveterre-de-Béarn
Concert d’harpe et violons de l’école de musique Salon de thé La Galupe, Maison du Gave Sauveterre-de-Béarn dimanche 21 juin 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Concert d’harpe et violons de l’école de musique
Salon de thé La Galupe, Maison du Gave 1 rue du Pont de la Légende Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un rendez-vous à ne pas manquer dans un cadre idéal pour apprécier la harpe celtique et des violons.
Petite restauration sur place, boissons et glaces. .
Salon de thé La Galupe, Maison du Gave 1 rue du Pont de la Légende Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 60 16 34
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English : Concert d’harpe et violons de l’école de musique
L’événement Concert d’harpe et violons de l’école de musique Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Béarn des Gaves