Fête de la Ziiiiik Restaurant La Légende Sauveterre-de-Béarn

Sauveterre-de-Béarn

Fête de la Ziiiiik

Restaurant La Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Sortez vos paillettes et vos meilleurs pas de danse pour célébrer l’annuelle Fête de la musique au centre de la cité médiévale ! Un rendez-vous musical, convivial et gourmand sur la terrasse du restaurant et son cadre enchanteur. Dès midi jusqu’à la nuit tombée, l’équipe légendaire vous accueillera pour célébrer comme il se doit le solstice d’été et la musique ! .

Restaurant La Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 68 99 47

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English : Fête de la Ziiiiik

L’événement Fête de la Ziiiiik Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Béarn des Gaves