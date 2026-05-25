Concert des harpes et violons Sauveterre-de-Béarn
Concert des harpes et violons Sauveterre-de-Béarn dimanche 21 juin 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Concert des harpes et violons
Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’association Sauveterre espace culturel présente le concert de harpes et violons de l’école de musique dans le cadre de la Fête de la musique 2026.
Venez profiter de la vue imprenable sur le gave au salon de thé La Galupe à la Maison du Gave qui vous accueillera dans le cadre de cet évènement musical !
Petite restauration sur place, boissons et glaces entre autres …! .
Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 60 16 34
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English : Concert des harpes et violons
L’événement Concert des harpes et violons Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Béarn des Gaves
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